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26 Haz 2020 - 14:09- Siyaset G: 26 Haz 2020 - 14:13

Bakan Soylu: “Özel güvenlik sistemi bu çağın bir yardımcı kolluk birliğidir”

Özel Güvenlik Günü münasebetiyle açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Özel güvenlik sistemi bu çağın bir yardımcı kolluk birliğidir. Tıpkı çarşı ve mahalle bekçileri gibi, tıpkı güvenlik korucularımız gibi bu arkadaşlarımız da farklı bir güvenlik alanına ilişkin önemli bir hizmeti ifade ediyor” dedi.
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Özel güvenlik sektörüne çok önem verdiklerini aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hükümetin 26 Haziran 2004 yılında Türkiye’de önemli bir adım atarak Özel Güvenlik Yasası’nı Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirerek attığı adım özel güvenlik konusunda milat olmuştur. O açıdan 26 Haziran Özel Güvenlik Günü olarak, daha sonra 26 Haziran ve 30 Haziran arasındaki hafta Özel Güvenlik Haftası olarak bizler tarafından hem farkındalık oluşturabilmek, hem yaptıklarımızı kamuoyu ile paylaşabilmek, hem hedef ve vizyonumuzu tekrar hedefe koyabilmek, hem geldiğimiz noktayı değerlendirmek açısından da bizim açımızdan bir fırsat olmuştur. Karşılıklı olarak bu hafta içerisinde bu mesele ile iştigal eden tüm tarafların değerlendirmeleri, raporlamaları ve analizleri yapıp bir bilanço ortaya çıkararak, gelecek hedeflerini ortaya koyduğumuz bu günleri birlikte değerlendiriyoruz. Yüz binlerce fedakar arkadaşımız var ve bugün de görevlerinin başındalar” şeklinde konuştu.

“ÖZEL GÜVENLİK SİSTEMİ BU ÇAĞIN BİR YARDIMCI KOLLUK BİRLİĞİDİR”

Yeni şehir sistemlerinin buna yönelik yeni tedbirler ve yeni güvenlik önlemleri doğurduğunu belirten Bakan Soylu, “Özel güvenlik sistemi bu çağın bir yardımcı kolluk birliğidir. Tıpkı çarşı ve mahalle bekçileri gibi tıpkı güvenlik korucularımız gibi bu arkadaşlarımız da farklı bir güvenlik alanına ilişkin önemli bir hizmeti ifade ediyor. Bir yanı ile özel güvenlik olsa da diğer yanıyla önemli bir kamu hizmeti ifa etmektedir. Biz güvenlik kardeşlerimizi okullarda görevlendiriyoruz, yani çocuklarımızı sizlere emanet ediyoruz. Aynı şekilde bu kardeşlerimizi stadyumlarda, sağlık binalarında, kamu binalarında görevlendiriyoruz. Dolayısıyla vatandaşımızın gündelik hayatındaki güvenlik temininde özel güvenliklerimizin çok büyük emeği vardır. Sürekli yaklaşımımız olan suçu oluşmadan önleme stratejimize bir katkı olarak sürekli sahada ve sürekli hazırda bulunuyorlar” ifadelerini kullandı.
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26 Haz 2020 - 14:09 İHA Ankara- Siyaset

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