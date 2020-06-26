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26 Haz 2020 - 14:37- Asayiş G: 26 Haz 2020 - 14:51

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında karar

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe’deki karargahında yaşanan eylemlere ilişkin 245 sanık hakkında açılan davada mahkeme kararını açıkladı.
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FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe’deki karargahında yaşanan eylemlere ilişkin 245 sanık hakkında açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı olan Turgut Aslan’ı vurarak öldürmeye teşebbüs eden eski Kurmay Albay Erkan Öktem’in de arasında bulunduğu 86 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 35 sanığa ise aynı suçtan müebbet hapis cezası verildi.
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26 Haz 2020 - 14:37 İHA Ankara- Asayiş

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