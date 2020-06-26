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26 Haz 2020 - 15:54- Siyaset G: 26 Haz 2020 - 15:56

MHP’de milletvekilleri toplandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekilleri Toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleştirildi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel merkezde milletvekillerinin katıldığı toplantıya başkanlık etti. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde maske takan milletvekilleri, ateşleri ölçülerek ve ayakkabıları dezenfekte edilerek içeri alındı. Sosyal mesafe kuralının dikkate alındığı salonda, milletvekillerinin oturduğu koltukların arasında da boşluklar bırakıldı.

26 Haz 2020 - 15:54 İHA Ankara- Siyaset

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