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26 Haz 2020 - 18:41- Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, ABD Ticaret Odası Toplantısına katıldı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, ABD Ticaret Odası, ABD-Türkiye İş Konseyi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle gerçekleştirilen video konferansa katıldı. Aralarında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ABD Ticaret Odası Türkiye Ortadoğu Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy’nin de olduğu 60’tan fazla yetkili ve iş insanı toplantıda bir araya geldi.

Türkiye’nin korona virüs salgınıyla mücadelesine dair katılımcılara bilgi veren Bakan Koca, salgının yıkıcı etkileri itibarıyla ülkeler arasında gelişmişlik farklarıyla açıklanamayacak bir seyir izlediğine dikkat çekti. “Devletlerin salgınla başa çıkmaktaki başarısı, gelişmiş/azgelişmiş, demokratik/otoriter, liberal/devletçi gibi klasik kategorilerle açıklanamamaktadır. Bunların yerine ‘devlet kapasitesi’ kavramı öne çıkmıştır” diyen Koca; Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, güçlü sağlık altyapısı ve tecrübeli sağlık çalışanları ile tüm dünyanın ilgi odağı olduğunu vurguladı.

Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diğer ülkelerle kıyasladığımızda, salgının daha erken bir süreçte kontrol edilmesi ve ölüm oranlarının düşük olması, hükümet olarak zamanında aldığımız tedbirlerle yakından ilişkilidir. Sağlık, gıda, tedarik zincirleri ve fiziksel altyapı gibi stratejik sektörlere yatırım yapmış ülkelerin salgınla başarılı bir mücadele dönemi geçirdikleri görülmüştür. Gelişmiş ülkelerin, COVID-19 salgınından çıkaracakları derslerle, insan odaklı stratejik sektörlere kâr amacı dışında sosyal fayda anlayışıyla yaklaşan ekonomik modeller üzerinde çalışmaları beklenmektedir.”

Türkiye’nin aralarında ABD’nin bulunduğu 135 ülkeye ilaç, tanı kiti, koruyucu medikal ekipman ve solunum cihazı yardımında bulunduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının küresel ekonomi üzerinde ağır maliyeti olduğunu hatırlattı. Bu salgını en az zararla atlatmak adına uluslararası işbirliğinin önemini vurgulan Bakan Koca, şunları kaydetti:

“Bu tehdit karşısında en güçlü silahımız her alanda dayanışma olacaktır. Aşı ve ilaç çalışmalarında ortak hareket etme, salgına çare bulunması bağlamında önemli bir husustur. Türkiye, Almanya, İngiltere, Rusya, Çin ve ABD olmak üzere birçok ülke aşı çalışmalarında ilerleme kaydetme çabasındadır. Türkiye’de yürütülen çalışmalarda hayvan deneyleri aşamasına geçtik. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam etmektedir. Koronavirüs salgını, ülkelerin başta sağlık olmak üzere birçok alandaki teorik ve pratik kapasitelerini test etmesi yönünden önemli bir sınav olmuştur. Ayrıca diğer önemli bir konu ise dostların ve dostlukların test edilmesidir. Türkiye ve ABD, bu zor günlerde karşılıklı dayanışma içerisinde omuz omuza hareket etmişlerdir. Bu dayanışmanın sadece pandemi sürecinde değil, başta sağlık olmak üzere, güvenlik, ekonomi, bilimsel araştırmalar gibi diğer farklı sektörlerde devam etmesini arzu ediyoruz.”

(İHA)

26 Haz 2020 - 18:41 İHA Ankara- Sağlık

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