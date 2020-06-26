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26 Haz 2020 - 19:56- Sağlık

"Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 65 olduğunu açıkladı.
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 65’ya yükseldi. Bugün toplam 51 bin 198 test yapılırken, bin 396 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 194 bin 511 oldu. Bugünkü bin 492 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 167 bin 198’ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 382, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 963 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün bin 396. Kovid-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla” dedi.

(İHA)

26 Haz 2020 - 19:56 İHA Ankara- Sağlık

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