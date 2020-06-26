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26 Haz 2020 - 20:25- Asayiş G: 26 Haz 2020 - 20:26

Sivas'ta korkutan kaza! Otomobil devrildi: 1'i polis 4 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i polis memuru, 4 kişi yaralandı.
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Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i polis memuru, 4 kişi yaralandı.

Mardin'de görevli polis memuru Mehmet Ali Ceylan'ın (41) kullandığı 21 AAK 492 plakalı otomobil, Sivas-Kangal kara yolunun Alacahan mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü Ceylan, araçta bulunan Esra (31), Yaşar (11) ile Nabi Eren Ceylan (7) yaralandı.Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

26 Haz 2020 - 20:25 AA Sivas- Asayiş

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