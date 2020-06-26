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26 Haz 2020 - 20:47- Asayiş G: 26 Haz 2020 - 20:48

Bakan Pakdemirli Açıkladı! 7 alanda destek ödemeleri bugün başlıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çay Budama Tazminatı Desteği’nden Uzman Eller Projesi’ne, zeytin bahçeleri rehabilitasyonundan organik arıcılığa 7 alanda daha üreticiye destek ödemelerinin bugün yapıldığını açıkladı.
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Verilecek desteklerin ayrıntılarını açıklayan Bakan Pakdemirli, “Çay Budama Tazminatı Desteği kapsamında 256 milyon 370 bin lira, Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 628 yetiştiriciye 27 milyon 500 bin lira, Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği olarak 422 çiftçiye 1 milyon 500 bin lira, Toprak Analizi Desteği olarak 1 milyon lira, Kırsal Kalkınma Desteği kapsamında 52 projeye 7 milyon 300 bin lira, Uzman Eller Projesi kapsamında 2 projeye 200 bin lira ve Organik Arıcılık Desteği kapsamında da 243 üreticiye 373 bin lira bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara aktarılacak” dedi.

Toplamda 294 milyon 243 bin lira desteği daha üreticilere ödediklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, “Üreticilerimiz, çiftçilerimiz bu ülke için üretmeye devam ettikçe bizler de onları desteklemeye devam edeceğiz. Bütün üreticilerimiz için hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

26 Haz 2020 - 20:47 İHA Adana- Asayiş

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