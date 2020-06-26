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26 Haz 2020 - 20:50- Ekonomi G: 26 Haz 2020 - 20:51

Süper On Numara çekildi! İşte Kazandıran Numaralar

10 bilen çıkmayınca 143 bin 780 liralık ikramiye devretti
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Süper On Numara oyununun 26. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 143 bin 780 lira 22 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 7, 10, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 39, 42, 45, 58, 62, 67, 71 ve 75 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 10 kişi 2 bin 469 lira 64'er kuruş, 8 bilen 194 kişi 127 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 1660 kişi 21 lira 8'er kuruş, 6 bilen 9 bin 641 kişi 3 lira 84'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 13 bin 506 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

26 Haz 2020 - 20:50 AA Ankara- Ekonomi

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