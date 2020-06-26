Süper On Numara çekildi! İşte Kazandıran Numaralar

Süper On Numara oyununun 26. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 143 bin 780 lira 22 kuruşluk ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 7, 10, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 39, 42, 45, 58, 62, 67, 71 ve 75 olarak belirlendi.
Çekilişte 9 bilen 10 kişi 2 bin 469 lira 64'er kuruş, 8 bilen 194 kişi 127 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 1660 kişi 21 lira 8'er kuruş, 6 bilen 9 bin 641 kişi 3 lira 84'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 13 bin 506 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.