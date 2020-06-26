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26 Haz 2020 - 20:57- Sağlık G: 26 Haz 2020 - 20:58

Pozitif Hasta İyileşti! Korona virüse karşı “Türk Işın Tedavisi”

Türk bilim insanlarının korona virüs salgınına karşı geliştirdiği "sensitif derin ultraviyole ve lazer tedavisi" (Türk Işını) ilk defa kullanıldı. Diyarbakır’da korona virüs tedavisi gören bir hastaya uygulanan tedavi yöntemi başarıyla sonuçlandı. Uygulanan tedavi yöntemi sonrası hastanın korona virüs testi negatif çıktı.
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Gelişmeler üzerine Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr Erkan Baysal, Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik ile ekibi açıklamada bulundu.

Diyarbakır adına gurur verici bir tablo olduğunu belirten Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, "Bugün, Diyarbakır, Türkiye ve dünya için gurur verici bir tablo için burada toplandık. Bugün ilk defa Gazi Üniversitesi hocalarımızdan Hikmet Selçuk Gedik ile bir aradaydık. Kendisi tarafından geliştirilen ve dünyada ilk kez uygulanan bir yöntemi bugün ilk defa Diyarbakır’da bir hasta üzerinde uygulama fırsatı bulduk. Türk Işını tedavisi projesini ilk defa uyguladık. Yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören hastanın korona virüs test sonucu negatife döndü. Bu güzel haberi buradan tüm Türkiye’ye, dünyaya duyurmak Diyarbakır adına gurur verici bir tablo" dedi.

“HASTAMIZA TÜRK IŞIN TEDAVİSİ UYGULADIK, TESTLERİ NEGATİF OLDU”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr Erkan Baysal da hasta ile ilgili bilgi vererek, “Hastamız 46 yaşında bir erkek hasta, ayın 25’inde ateş yüksekliği ve nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Hastamızın yapılan muayenelerinde öncelikle tomografisi çekildi. Yapılan işlemlerde Kovid 19 testi pozitif olarak çıkınca hastamızı yoğun bakıma yatırdık. Yapılan testlerin ardından hocalarımızla yaptığımız istişarede hastamıza Türk Işın Tedavisi uygulamaya karar verdik. Ayrıntıları hocamız yaptığımız işlemlerle ilgilide verecektir. Biz sadece bunu söylüyoruz Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi olarak Bölgeye ve Türkiye’ye de hizmet veriyoruz bu vesileyle gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

“ÜLKEM ADINA BENİM İÇİN GURUR VERİCİ BİR TABLODUR”

Gazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik de ultraviyole ve fotonik lazer ışığı sayesinde hem kanda bulunan mikroorganizmalar hem de akciğer ve solunum yollarına yerleşmiş mikroorganizmaların bu yöntemler ile yok edilebileceğini belirterek, “Bugün çok değerli iki çalışma arkadaşım Sayın il Müdürüm ve Sayın Başhekimim başlatmış olduğumuz Türk Işın Projesi’nde Diyarbakır’ın bir merkez olması talebini ilettiklerinde gönülden büyük bir coşku ile evet dedik. Maalesef korona virüs hastalığında ön cephede olan Diyarbakır’ın aslında bu morale de ihtiyacı vardı. Ancak daha öncede anlattığım gibi ne ilaç nede aşı artık bir paradigma değişimi yaşadığımız bu tedavi yönteminde başarıya bizde susamıştık. Diyarbakır’ın da buna öncülük etmesi şahsımdan öte Ülkem adına benim için gurur verici bir tablodur” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamalar alkışlarla son buldu.

26 Haz 2020 - 20:57 İHA Diyarbakir- Sağlık

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