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26 Haz 2020 - 21:06- Spor G: 26 Haz 2020 - 21:22

Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı Atiba’dan 2. dalya

Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı forma altında 200. lig maçına çıkıyor. Beşiktaş Kulübü, tecrübeli oyuncuya, 200. maçı için özel plaket verdi.
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Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı forma altında Süper Lig’deki 200. maçına çıkıyor. Konyaspor mücadelesinde ilk 11’de forma giyen Kanadalı futbolcu, karşılaşma öncesinde kendisi için hazırlanan plaketi aldı. Bugüne kadar Beşiktaş formasıyla 199’u lig maçı olmak üzere 248 karşılaşmada oynayan ve 17 gol atıp 23 asist yapan 37 yaşındaki futbolcu için kulüp tarafından özel olarak hazırlanan video, stadyumda bulunan ekranlarda oynatıldı. Atiba için hazırlanan videonun gösterildiği sırada tecrübeli oyuncuyu, saha içinde ısınırken takım arkadaşları da tebrik etti.

26 Haz 2020 - 21:06 İHA İstanbul- Spor

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