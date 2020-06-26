Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı forma altında Süper Lig’deki 200. maçına çıkıyor. Konyaspor mücadelesinde ilk 11’de forma giyen Kanadalı futbolcu, karşılaşma öncesinde kendisi için hazırlanan plaketi aldı. Bugüne kadar Beşiktaş formasıyla 199’u lig maçı olmak üzere 248 karşılaşmada oynayan ve 17 gol atıp 23 asist yapan 37 yaşındaki futbolcu için kulüp tarafından özel olarak hazırlanan video, stadyumda bulunan ekranlarda oynatıldı. Atiba için hazırlanan videonun gösterildiği sırada tecrübeli oyuncuyu, saha içinde ısınırken takım arkadaşları da tebrik etti.
26 Haz 2020 - 21:06- Spor Güncelleme: 26 Haz 2020 - 21:22
Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı Atiba’dan 2. dalya
Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı forma altında 200. lig maçına çıkıyor. Beşiktaş Kulübü, tecrübeli oyuncuya, 200. maçı için özel plaket verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.