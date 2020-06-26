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26 Haz 2020 - 21:53- Siyaset G: 26 Haz 2020 - 21:54

Destici, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Amanlıyev ile görüştü

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "En önemli hedeflerimizden bir tanesi Türk milletinin güvenliği, Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığının yanında soydaşlarımızın, güvenliği, özgürlüğü ve refahı." dedi.
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ANKARA (A) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "En önemli hedeflerimizden bir tanesi Türk milletinin güvenliği, Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığının yanında soydaşlarımızın, güvenliği, özgürlüğü ve refahı." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev ile görüştü.

Destici, kabulde yaptığı konuşmada, Türkmenistan'ın hem konumu hem zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla bölgenin önemli bir ülkesi olduğunu belirterek, "Ama bunun da ötesinde bizim için aynı milletin mensupları olmak her şeyin üzerinde." dedi.

Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazandıktan sonraki süreçte iki ülke ilişkilerinin büyük bir ivme kazandığını ifade eden Destici, şunları söyledi:

"BBP olarak kurulduğumuz günden bu yana en önemli hedeflerimizden bir tanesi Türk milletinin güvenliği, Türkiye Cumhuriyeti devletinin devletini varlığı, milletin istiklali ve istikbalinin yanında Türk Cumhuriyetlerinin, soydaşlarımızın, kardeşlerimizin güvenliği, özgürlüğü ve refahı. Buradakileri ne kadar önemsiyorsak oradakileri, Türkmenistan'ı da o kadar önemsiyoruz. Acılarımız, sevincimiz ortak. Bugün Doğu Türkistan'da bir işgal, zulüm var. Biz buna nasıl üzülüyorsak sizler de o derece üzülüyorsunuz."

Destici, iki ülke ilişkilerinin güçlenerek devam edeceğini vurgulayarak, "Türk milletinin bütünüyle sadece Türkiye'de yaşayanların değil, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan ve Doğu Türkistan'da yaşayanlar da dahil, bütün Türk milletinin hizmetkarı olduğumuzu, davamızın da siyasetimizin de temel ilkelerinden bir tanesinin bu olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Amanlıyev de Türkiye'de bulunmanın ve burada ülkesini temsil etmenin kendisi için büyük bir sevinç ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

26 Haz 2020 - 21:53 AA Ankara- Siyaset

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