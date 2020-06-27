Ankaralı öğrenciler son beş yılın en iyi kız solisti olmak için yarışıyor

2015 ve 2019 yılları arasındaki Kız Solist dalında dereceye girenlerin en iyi olmak için yarışacağı All Starda 2017 yılında üçüncü olan Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesinden Serra Pirim 2018 yılında Kız Solist dalında üçüncülüğü paylaşan Ayrancı Anadolu Lİsesinden Dilara Gür ve Ankara Güzel Sanatlar Lisesinden Güneş Uluçay Ankaralılardan oy bekliyor.

ANKARALI ÖĞRENCİLER SON BEŞ YILIN EN İYİ KIZ SOLİSTİ OLMAK İÇİN YARIŞIYOR

ANKARALI LİSELİLER ARASINDA ALL STAR HEYECANI

İPANA TÜRKIYE LISELERARASI MÜZIK YARIŞMASI ALL STAR HEYECANI BAŞLIYOR

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde End Productions tarafından gerçekleştirilen Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu ödülüne sahip Liselerarası Müzik Yarışması yepyeni bir heyecanla başlıyor. 1998-2019 yılları arasında icra kız solist erkek solist sahne performansı orkestra enstrüman ve özel ödüller kategorilerinde dereceye giren öğrencilerin ve okulların 10 milyon kullanıcılı Hadi kanalı üzerinden tekrar yarışarak oylanacağı İpana Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması All Starda öğrencileri ve izleyenleri sürpriz ödüller de bekliyor. Yarışacak kategorilerde 25 Temmuzdaki finale kadar sürecek oylamadan en fazla oyu alan okula İpana tarafından karaoke müzik stüdyosu kurulacak.

Tüm dallarda ödül alan gruplar ve öğrenciler içinden en iyilerin seçileceği yarışma Ataman Erkulun canlı sunumuyla Salı ve Perşembe günleri Hadi uygulaması üzerinden 21.30da başlayacak. 5er yıllık dönemleri kapsayacak olan ve her dönemi 8 bölüm sürecek olan yarışmanın ilk etabı 2015 ve 2019 yılları arasında kategorilerde dereceye giren gruplar ve liselerle başlayacak ve her bölümde tek bir kategori yer alacak.

ANKARALI ÖĞRENCILER KIZ SOLIST DALINDA OY BEKLIYOR

Her bölümde farklı bir kategorinin değerlendirileceği All Starın 30 Haziran Salı günü Hadi kanalından canlı yayınlanacak ilk bölümünde son 5 yılda Kız Solist kategorisinde dereceye giren adaylar sunulacak ve video oylaması başlayacak. değerlendirilecek ve oylanacak. Son 5 yılda Ankara Aydın Bursa Diyarbakır Gaziantep İstanbul İzmir ve Tokattan Kız Solist kategorisinde dereceye giren 19 öğrenci en iyi olmak için yarışacak.

2015 ve 2019 yılları arasındaki Kız Solist dalında dereceye girenlerin en iyi olmak için yarışacağı All Starda 2017 yılında üçüncü olan Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesinden Serra Pirim 2018 yılında Kız Solist dalında üçüncülüğü paylaşan Ayrancı Anadolu Lİsesinden Dilara Gür ve Ankara Güzel Sanatlar Lisesinden Güneş Uluçay Ankaralılardan oy bekliyor.

Yarıştıkları dönemden sunumların ve hatırlatma videolarının izleyicilerle paylaşılacağı heyecan verici yayında 25 Temmuzdaki finale kadar sürecek oylama sonucu en iyiler seçilerek sürpriz ödüller kazanacak.

ANKARALI ÖĞRENCILER CANLI YAYINDA OYLARINIZI BEKLIYOR

Profesyonel olarak hazırlanan hatırlatma videolarının yanı sıra sürpriz canlı bağlantılar ve eğlenceli sohbetler eşliğinde yapılacak yarışmada her video gösteriminden sonra izleyiciler arasında da programın sonunda 8 soruluk müzik içerikli bilgi yarışması yapılacak.

Bu heyecana katılıp en iyileri belirlemek eğlenmek ve destek olmanız için yapmanız gereken tek şey Hadi uygulaması indirip uygulama üzerinden Salı ve Perşembe günleri 21.30 da İpana Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması All Starı izlemek.

Salı günü ilk bölümde oylanacak Kız Solist kategorisinde son 5 yılda dereceye giren isimler ve okullar şöyle:

2015 Yılı birincisi Özel Mef Lisesinden Selin Geçit ikincisi İstanbul Kadıköy Lisesinden Jülide İpek Göztepe üçüncüleri İstanbul Oğuz Canpolat Anadolu Lisesinden Gözde Melsu ve Gaziantep Kolej Vakfı Özel Lisesinden Ceyda Zorer.

2016 Yılı birincisi Aydın Özel Değişim Anadolu Lisesinden Arya İkiz ikincisi Diyarbakır İMKB Fen Lisesinden İrem Turhan üçüncüsü İzmir Balçova Anadolu Lisesi Özel Hatay Kolejinden Dila Bahar.

2017 Yılı birincisi Bursa Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi/Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Beste İrem Pehlivan ikincisi Özel Alman Lisesinden Cemre Özen üçüncüleri Tokat Güzel Sanatlar Lisesinden Nilay Çiğdem ve Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesinden Serra Pirim.

2018 Yılı birincisi Özel Alman Lisesinden Cemre Özen ikincisi Bursa Çelebi Mehmet Anadolu Lisesinden Beste İrem Pehlivan üçüncüleri Ankara Ayrancı Anadolu Lisesinden Dilara Gür ve Ankara Güzel Sanatlar Lisesinden Güneş Uluçay.

2019 yılı birincisi Bursa Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi Nilüfer Sınav Temel Lisesinden Beste İrem Pehlivanikincileri Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesinden Sıla Yaprak ve İzmir Özel Bornova Okyanus Anadolu Lisesi Özel Mavişehir Okyanus Anadolu Lisesinden Zehra Kavut üçüncüsüİstanbul Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Meslek Lisesi nden Şeyma Bayraktar.