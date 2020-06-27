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27 Haz 2020 - 10:04- Yaşam G: 27 Haz 2020 - 10:05

Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Bölge genelinde sabah saatlerinde Kars, öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Ardahan'da sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ile Ardahan'da 12, Erzurum'da 15, Ağrı'da 16, Erzincan'da 18 ve Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 31, Erzincan'da 29, Ağrı'da 27, Erzurum'da 24, Ardahan'da 20 ve Kars'ta 19 derece olması öngörülüyor.
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27 Haz 2020 - 10:04 AA Erzurum- Yaşam

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