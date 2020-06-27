Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Bölge genelinde sabah saatlerinde Kars, öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Ardahan'da sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ile Ardahan'da 12, Erzurum'da 15, Ağrı'da 16, Erzincan'da 18 ve Iğdır'da 22 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 31, Erzincan'da 29, Ağrı'da 27, Erzurum'da 24, Ardahan'da 20 ve Kars'ta 19 derece olması öngörülüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.