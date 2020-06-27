Haberler Ankara Haberler Ankara
27 Haz 2020 - 10:50- Spor G: 27 Haz 2020 - 11:33

Fatih Terim Stadı’ndan çıkış yok

Medipol Başakşehir, sahasında oynadığı son 13 Süper Lig maçını kaybetmedi. Turuncu-lacivertliler, aynı zamanda evindeki son 6 mücadelede rakiplerine puan vermedi.
mask

Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir, yarın Galatasaray’ı ağırlayacak. Şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Trabzonspor’un iki puan önünde 59 puanla zirvede bulunan turuncu-lacivertliler, bu zorlu müsabakada mutlak üç puan hedefliyor. Okan Buruk’un takımının sarı-kırmızılılar önündeki en büyük avantajı ise Fatih Terim Stadyumu. M.Başakşehir, bu sezon iç sahada Sivasspor’un ardından ligin en başarılı ikinci takımı olarak dikkat çekiyor.

59 PUANIN 33’Ü EVİNDE

Turuncu-lacivertliler, 28 haftası geride kalan ligde evinde 14 müsabakada boy gösterdi. Söz konusu mücadelelerin 10’unu kazanan Başakşehir, 3 maçta ise berabere kaldı. İstanbul temsilcisi, sahasındaki tek mağlubiyetini ise 2. haftada Fenerbahçe’ye karşı 2-1’lik skorla aldı.

Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadı’nda rakip ağlara 34 gol bırakırken, kalesinde ise 12 gol gördü. Teknik Direktör Okan Buruk’un öğrencileri, elde ettiği 59 puanın 33’ünü iç saha karşılaşmalarında aldı.

Turuncu-lacivertli takım, aynı zamanda evinde son 6 mücadelede rakiplerine puan vermedi. Başakşehir, Süper Lig’in 15. haftasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçtan beri konuklarına puan şansı tanımadı.
# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Fatih Terim: 3 - Okan Buruk: 2 mask
Fatih Terim: 3 - Okan Buruk: 2
Ersin bu kez geçit vermedi mask
Ersin bu kez geçit vermedi
FIBA, 2020 resmi basketbol kurallarını yayımladı mask
FIBA, 2020 resmi basketbol kurallarını yayımladı
Chelsea kazandı, Liverpool şampiyon oldu! mask
Chelsea kazandı, Liverpool şampiyon oldu!
Premier Lig’de şampiyon Liverpool mask
Premier Lig’de şampiyon Liverpool
Ahmet Ağaoğlu ve Hasan Çavuşoğlu PFDK’ya sevk edildi mask
Ahmet Ağaoğlu ve Hasan Çavuşoğlu PFDK’ya sevk edildi
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Çankırı’ya 32 milyon TL’lik yatırım mask
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Çankırı’ya 32 milyon TL’lik yatırım
Türk Telekom’dan yeni transfer mask
Türk Telekom’dan yeni transfer
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na müşavir olarak atandı mask
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na müşavir olarak atandı
İngiltere ve Almanya Ligi’nden canlı maçlar TRT Spor’da mask
İngiltere ve Almanya Ligi’nden canlı maçlar TRT Spor’da

27 Haz 2020 - 10:50 İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Burak Yılmaz durdurulamıyor mask
Burak Yılmaz durdurulamıyor
Ersin bu kez geçit vermedi mask
Ersin bu kez geçit vermedi
Tyler Boyd, Kayseri deplasmanında yok mask
Tyler Boyd, Kayseri deplasmanında yok
Altınordu: 1 - Keçiörengücü: 2 mask
Altınordu: 1 - Keçiörengücü: 2
Galatasaray’da testler negatif mask
Galatasaray’da testler negatif
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı) mask
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti mask
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi mask
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Ankara Büyükşehir iş sağlığı ve güvenliği için özel birim kurdu mask
Ankara Büyükşehir iş sağlığı ve güvenliği için özel birim kurdu
İçişleri Bakanlığı’ndan ’İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri’ genelgesi mask
İçişleri Bakanlığı’ndan ’İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri’ genelgesi
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı mask
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı
Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi yayımlandı... Yasak hangi saatler arasında uygulanacak? mask
Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi yayımlandı... Yasak hangi saatler arasında uygulanacak?

GALERİ

Derya’ya hüzünlü veda! Genç kızın cesedi... - Video Haber mask
Derya’ya hüzünlü veda! Genç kızın cesedi... - Video Haber
Ne zaman bitecek? Sokak ortasında kadına... - Video Haber mask
Ne zaman bitecek? Sokak ortasında kadına... - Video Haber
Bu kadarına da pes! Tüm uyarılara rağmen... - Video Haber mask
Bu kadarına da pes! Tüm uyarılara rağmen... - Video Haber
"İlklerin doktorları"nın başarısı, Ömer Özkan bebek umutları yeşertti mask
"İlklerin doktorları"nın başarısı, Ömer Özkan bebek umutları yeşertti
Parklarda banklara sosyal mesafe ayarı - Ankara mask
Parklarda banklara sosyal mesafe ayarı - Ankara
Korkunç trafik kazası! Ölü ve yaralılar var! mask
Korkunç trafik kazası! Ölü ve yaralılar var!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL