Galatasaray’a Başakşehir’de rahat yok

Başakşehir, Süper Lig’in 29. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Geride kalan 28 maçta topladığı 59 puanla zirvede olan turuncu-lacivertliler, bu önemli mücadeleyi de kayıpsız geçerek şampiyonluk yolundaki en önemli virajı kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor. 28 Haziran Pazar günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.
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Başakşehir, sahasında Galatasaray ile oynadığı 4’ü lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 karşılaşmanın 3’ünü kazanırken, bir maçta ise rakibine mağlup oldu. 1 mücadelede ise taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Okan Buruk’un takımı bu müsabakalarda sarı-kırmızılı ağlara 12 gol bırakırken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Turuncu-lacivertliler, son olarak Galatasaray’la ligde geçtiğimiz sezonun 16. haftasında karşılaşmış ve maç 1-1’lik eşitlikle sona ermişti.
M. Başakşehir’in, Galatasaray’a karşı oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar sırasıyla şöyle:
Süper Lig (2018-2019): Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1
Süper Lig (2017-2018): Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1
Süper Lig (2016-2017): Başakşehir: 4 - Galatasaray: 0
Türkiye Kupası (2016-2017): Başakşehir: 2 - Galatasaray: 1
Süper Lig (2015-2016): Başakşehir: 0 - Galatasaray: 2
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.