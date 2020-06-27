Haberler Ankara Haberler Ankara
27 Haz 2020 - 11:06- Asayiş G: 27 Haz 2020 - 11:09

Yasa dışı yollarla Türkiye’ye getireceklerdi, geçit verilmedi

Milli Savunma Bakanlığı; Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde, yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulmaya çalışılan 65 pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin TL olan tıbbi malzeme ele geçirildiğini bildirdi.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerinin yaptığı arama tarama faaliyetlerinde ele geçirilenlere ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Hudut birliklerimiz, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüyor. Son olarak Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yasa dışı yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan 65 adet pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin TL olan tıbbi malzeme ele geçirildi” bilgisine yer verildi.

27 Haz 2020 - 11:06 İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi" mask
İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi"
Bakan Pakdemirli Açıkladı! 7 alanda destek ödemeleri bugün başlıyor! mask
Bakan Pakdemirli Açıkladı! 7 alanda destek ödemeleri bugün başlıyor!
Sivas'ta korkutan kaza! Otomobil devrildi: 1'i polis 4 yaralı mask
Sivas'ta korkutan kaza! Otomobil devrildi: 1'i polis 4 yaralı
Son Dakika: Sel Sularına Kapılarak kaybolan Derya Bilen bulundu mask
Son Dakika: Sel Sularına Kapılarak kaybolan Derya Bilen bulundu
Ortalık cehenneme döndü! Ehliyetsiz genç dehşet saçtı! mask
Ortalık cehenneme döndü! Ehliyetsiz genç dehşet saçtı!
Bir babanın çığlığı: "Kızımı ben çıkaracağım" mask
Bir babanın çığlığı: "Kızımı ben çıkaracağım"
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti mask
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi mask
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Ankara Büyükşehir iş sağlığı ve güvenliği için özel birim kurdu mask
Ankara Büyükşehir iş sağlığı ve güvenliği için özel birim kurdu
İçişleri Bakanlığı’ndan ’İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri’ genelgesi mask
İçişleri Bakanlığı’ndan ’İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri’ genelgesi
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı mask
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı
Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi yayımlandı... Yasak hangi saatler arasında uygulanacak? mask
Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi yayımlandı... Yasak hangi saatler arasında uygulanacak?

GALERİ

Derya’ya hüzünlü veda! Genç kızın cesedi... - Video Haber mask
Derya’ya hüzünlü veda! Genç kızın cesedi... - Video Haber
Ne zaman bitecek? Sokak ortasında kadına... - Video Haber mask
Ne zaman bitecek? Sokak ortasında kadına... - Video Haber
Bu kadarına da pes! Tüm uyarılara rağmen... - Video Haber mask
Bu kadarına da pes! Tüm uyarılara rağmen... - Video Haber
"İlklerin doktorları"nın başarısı, Ömer Özkan bebek umutları yeşertti mask
"İlklerin doktorları"nın başarısı, Ömer Özkan bebek umutları yeşertti
Parklarda banklara sosyal mesafe ayarı - Ankara mask
Parklarda banklara sosyal mesafe ayarı - Ankara
Korkunç trafik kazası! Ölü ve yaralılar var! mask
Korkunç trafik kazası! Ölü ve yaralılar var!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL