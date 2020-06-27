Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerinin yaptığı arama tarama faaliyetlerinde ele geçirilenlere ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Hudut birliklerimiz, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüyor. Son olarak Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yasa dışı yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan 65 adet pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin TL olan tıbbi malzeme ele geçirildi” bilgisine yer verildi.
27 Haz 2020 - 11:06- Asayiş Güncelleme: 27 Haz 2020 - 11:09
Yasa dışı yollarla Türkiye’ye getireceklerdi, geçit verilmedi
Milli Savunma Bakanlığı; Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde, yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulmaya çalışılan 65 pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin TL olan tıbbi malzeme ele geçirildiğini bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.