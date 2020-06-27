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27 Haz 2020 - 11:28- Belediyeler G: 27 Haz 2020 - 11:56

Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği Yarışmasına 5 projeyle gidiyor

Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği’nin sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek için her yıl üye belediyeler arasında düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasına bu yıl 5 projeyle katılıyor.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği’nin sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek için her yıl üye belediyeler arasında düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasına bu yıl 5 projeyle katılıyor.

Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Şehir Planlaması ve Sağlıklı Çevre kategorilerinde yarışacak Çankaya Belediyesi; Mucize Çınarlar, Kentte Tarım Yapılır, Birlikte Sağlık, Minikler İklim Krizinin Farkında ve Çöpten Çıkan Kütüphane başlıklı projelerini sundu.  

Avrupa’da 30 yılı aşkın bir süredir devam eden Sağlıklı Kentler Hareketi’nin Türkiye uzantısı olarak faaliyet yürüten ve 74 üye belediyesi bulunan Sağlıklı Kentler Birliği, sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek amacıyla bu yıl 11. kez Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması düzenledi. 2005 yılından bu yana Birliğin kurucu üyesi de olan Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasına bu yıl 5 projeyle katılıyor.

Çankaya Belediyesi yarışmaya, Sağlıklı Yaşam Kategorisinde kentte tarım yapılabilmesine imkan sağlayan Ata Kent Tarım Hobi Evi, 65 yaş ve üstüne Baharevlerinde yapılan Beyin Egzersizleri Atölyesi çalışmalarını kapsayan Mucize Çınarlar, Sağlıklı Şehir Planlaması Kategorisinde Lozan Park, Zafer Park, ismet İnönü ve Erdal İnönü Yüzme Havuzu projelerini kapsayan Birlikte Sağlık, Sağlıklı Çevre Kategorisinde kreşlerdeki  çocuklarla gerçekleştirilen iklim krizi hakkındaki etkinlikleri kapsayan Minikler İklim Krizinin Farkında ve temizlik işçilerinin çöpten çıkardıkları kitaplardan oluşturdukları Çöpten Çıkan Kütüphane projeleri ile katıldı. 

PARKLAR VE HAVUZLA “BİRLİKTE SAĞLIK “

Çankaya’ya çok sayıda yeşil alan ve spor, dinlenme alanları kazandıran Çankaya Belediyesi, kent parkı niteliğindeki Zafer Park, İsmet İnönü Parkı ve Lozan Parkları ile aynı bölgede bulunan Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ile oluşturduğu ve her yaşa hitap eden nitelikli kentsel çevre tasarımını “Birlikte Sağlık” projesi ile Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinde yarışacak.

SAĞLIKLI YAŞAM VE ÇEVRE KATEGORİSİNDE 4 PROJE

Bin 500 çocuk ile Türkiye’de en kapsamlı kreş hizmeti veren Çankaya Belediyesi, kreşlerde verdiği doğa temelli ve yaratıcılığa dayalı eğitimlerle iklim değişikliğine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan Minikler İklim Krizinin Farkında projesi ve belediyenin temizlik işçilerinin çöp toplarken buldukları kitaplardan oluşturdukları Çöpten Çıkan Kütüphane projesi ile Sağlıklı Çevre Kategorisinde yarışacak. 

Çankaya Belediyesi Sağlıklı Yaşam Kategorisinde ise Sokullu Baharevinde, Beyin Egzersizleri Atölyesi kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların bilişsel, duyuşsal, fiziksel ve ince motor becerilerini geliştirmek için yapılan çalışmaları içeren Mucize Çınarlar ile kentte yaşayan yurttaşların toprakla buluşmasına ve kentte tarım yapma imkanı sunan Ata Kent Tarım Hobi Evi çalışmalarını anlatan Kentte Tarım Yapılır projesi yarışacak.   
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27 Haz 2020 - 11:28 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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