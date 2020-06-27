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27 Haz 2020 - 12:12- Belediyeler G: 27 Haz 2020 - 12:13

Başkan Altınok: “Göletten 2,5 ton atık topladık”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sarıbeyler (Lezgi) Göleti ve çevresinde gerçekleştirilen mıntıka temizliğiyle 2,5 ton çöpün toplandığını belirtti.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sarıbeyler (Lezgi) Göleti ve çevresinde gerçekleştirilen mıntıka temizliğiyle 2,5 ton çöpün toplandığını belirtti. Altınok, “ Keçiören Belediyesi olarak doğamızı koruma ve ağaçlandırma seferberliğine yönelik sosyal sorumluluk bilincinin oluşması için birçok proje geliştirdik. Fidan dağıtım, ağaçlandırma ve çevre temizliği seferberliğiyle vatandaşımızı da bu sorumluluğun içerisine dâhil ettik” dedi.

75 PERSONELDEN 4 SAAT MINTIKA

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 75 kişilik temizlik ekibi, Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla ilçeye bağlı Sarıbeyler Göleti ve çevresinde atık ve çöp toplama çalışması yürüttü. Doğada dönüşümü zor olan ve çevre kirliliği oluşturan plastik, kâğıt ve metal türünden birçok atık 4 saatlik çalışmanın ardından toplanarak araçlarla atık bertaraf noktasına götürüldü.

“ATIKLAR DOĞAL YAŞAMI DARALTIYOR”

Doğal alanların korunması ve temizliğinin muhafaza edilmesi kapsamında Sarıbeyler Göleti ve çevresinden 2,5 ton atık toplandığını belirten Altınok, çevreye atılan her bir atığın doğada yaşayan canlıların yaşam alanlarını yok ettiğine de dikkati çekti.

“İNSANIMIZ BALKONUNDAN YEŞİLE BAKACAK”

Altınok, “Daha yeşil bir geleceğe yürümek için çevreyi, doğayı ve ağaçları korumalıyız” mesajı vererek şunları söyledi:

“Sadece kendimiz için değil doğaya ve insanlığa karşı sorumluluğumuz olduğunu bilmeliyiz.  Bu sorumlulukları da layıkıyla yerine getirmeliyiz.  Yeşil bir geleceğe yürümek için çevremizi, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız. Geride eserler, hizmetler ve yaşanabilir şehirler bırakmak lazım. ‘Yeşil çevre, temiz şehirler ve temiz kentler’ anlayışıyla çalışmalıyız. Biz Keçiören’de sokakları ağaçlandırmaya başladık. İnsanımız balkonundan yeşile bakacak, kuş sesini duyacak. Yeşil alanların ve mesire alanlarının sayısını artırarak yeşil bir başkente katkı sağlamaya devam edeceğiz.”
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27 Haz 2020 - 12:12 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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