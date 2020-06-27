Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sınava giren öğrencilere maske desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta yapılan Liselere Geçiş Sınavı’ndan sonra (LGS) bu hafta sonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na ( YKS) giren öğrencilere de maske desteği sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sınava girecek öğrencilere sosyal medya hesapları üzerinden başarı dileğinde bulunurken, EGO Genel Müdürlüğü de sınav heyecanı yaşayan Başkentli öğrencilere, ailelerine ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçlarında ücretsiz hizmet verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştıran uygulamaları hayata geçirmeyi sürdürürken, üniversite sınavı heyecanı yaşayan öğrencileri de yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz hafta Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) giren öğrencilere maske desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi bu hafta sonu iki gün sürecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde de maske desteğini sürdürdü.

TOPLAMDA 700 BİN MASKE VE SU DAĞITILACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden YKS’ye girecek öğrencilere başarı dileğinde bulunarak, “Hepinize başarılar diliyorum. Emeklerinizin karşılığını alacağınızdan kaygınız olmasın. Ulaşım araçları sizler için ücretsiz olarak çalışacak, maske ve dezenfektanlarınızı sınavdan önce sizlere dağıtacağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Ankara Zabıtası ekipleri, 27 Haziran Cumartesi günü kentte sınava giren öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine sınav öncesi üniversite kampüsü ve çevresinde ücretsiz 350 bin maske ve su dağıttı. Ekipler, 2. ve 3. oturumun yapılacağı 28 Haziran Pazar günü de 350 bin maske ve su dağıtımı gerçekleştirecek.



VELİLER VE ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Öğrenci ve veliler; maske desteği için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve ekiplere şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Büşra Kaymaz: “Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizleri düşündüğü için çok teşekkür ediyoruz. Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler alınmış, çok mutlu olduk.”

-Ceyda Kaymaz: “Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim. Çok güzel bir uygulama, bizleri düşündüğünüz için mutluyuz.”

-Mert Kılıç: “Başkan Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim. İncelikli düşüncelerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ayrıca teşekkürler.”

-Özden Aygün: “Çok teşekkür ederiz maske ve su dağıtımı gerçekleştirdiğiniz için, yanında getiremeyip unutanlar için çok güzel bir uygulama olmuş.”

-Engin Taşra: “Belediyemizin ve Başkan Mansur Yavaş’ın hizmetlerinden çok memnunuz. Öğrencilerin yanında olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.”

-Şükrü Bülbül: “Çocuklarımı sınava getirdim maske ve su dağıtımınızı görünce mutlu oldum. Çalışmalarından ve uygulamalarından dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’tan çok memnunuz, her konu da her zor durumda yardımımıza yetişiyorsunuz. Çok teşekkür ederiz.”