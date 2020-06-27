ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın katılımıyla düzenlenen YKS’nın ilk oturumu olan TYT’nin ardından yapılacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) için Ankara’da bazı okullar Çankaya Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.
27 Haz 2020 - 15:00- Eğitim Güncelleme: 27 Haz 2020 - 15:06
Sınav sonrası sınıflar dezenfekte edildi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona ermesinin ardından okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.