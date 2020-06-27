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27 Haz 2020 - 15:00- Eğitim G: 27 Haz 2020 - 15:06

Sınav sonrası sınıflar dezenfekte edildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona ermesinin ardından okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.
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ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın katılımıyla düzenlenen YKS’nın ilk oturumu olan TYT’nin ardından yapılacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) için Ankara’da bazı okullar Çankaya Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

27 Haz 2020 - 15:00 İHA Ankara- Eğitim

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