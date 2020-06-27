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27 Haz 2020 - 15:12- Asayiş G: 27 Haz 2020 - 15:17

Kısıtlama sona erdi

TYT dolayısıyla 09.30’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
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TYT dolayısıyla 09.30’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

27 Haz 2020 - 15:12 İHA Ankara- Asayiş

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