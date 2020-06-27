YKS, 28 Haziran’da yapılacak iki oturumla son bulacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ( ÖSYM) tarafından uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavının ( YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( TYT) bugün saat 13.00 itibariyle sonuçlandı. Covid-19 tedbirleri kapsamında sınav salonlarına üniversite adayları, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde alındı. Sabah 10.15’te başlayan ilk oturumda adaylar; Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde; Tarih dersinden 5, Coğrafya dersinden 5, Felsefe Dersinden 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi veya ilave Felsefe dersi sorularından beşer adet olmak üzere toplam 20, Temel Matematik dersi testinden 40, Fizik dersinden 7, Kimya dersinden 7 ve Biyoloji dersinden 6 sorunun yer aldığı Fen Bilimleri testinde de 20 sorudan sorumlu tutuldu. Daha önceki senelerde 135 dakika olan sınav süresi, Covid-19 salgınının adaylar üzerinde oluşturduğu olumsuz havadan sıyrılmaları için 30 dakika uzatıldı. 180 olan YKS baraj puanının da 170 düşürülmesiyle birlikte üniversite adayları toplam 165 dakika sınav süresi kullandı.

ÖSYM tarafından alınan tüm tedbirler ve görevli emniyet personelinin yaptığı uyarılara rağmen, sınava giren adayları bekleyen veliler sosyal mesafe kurallarına riayet etmedi.

TYT sonrası Ankara’da belediye ekipleri 28 Haziran’da gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için kolları sıvadı. Belediye ekipleri TYT sonuçlandıktan hemen sonra sınav salonları içinde dezenfektan çalışmalarını uyguladı.

Üniversite adaylarını yarın iki sınav bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Mayıs’ta gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamayla tarihi netleşen YKS, 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek 2 oturum sonrası sonuçlanacak. 2 milyon 433 bin 519 kişinin başvuruda bulunduğu YKS’nin ikinci oturumu olan AYT, 28 Haziran Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler-1 testinden 40 soru yöneltilecek. Bu testte adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı dersinden 24, Tarih-1 dersinden 10, Coğrafya-1 dersinden 6 soru yanıtlayacak.

Adaylar ayrıca, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden de 40 sorudan sorumlu olacak. Sosyal Bilimler testinde; Tarih-2’den 11, Coğrafya-2’den 11, Felsefe Grubundan 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen Bilimleri testindeki dağılım ise Fizik 14, Kimya 13 ve Biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü ve son oturum olan YDT ise 28 Haziran Pazar günü 15.45’te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

ÖSYM, YKS SONUÇLARININ 28 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAĞINI DUYURDU

2020-YKS’de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklar, Covid-19 nedeniyle 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak.

Adaylardan daha önceden belirlenen sınav yerlerine, sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce hazır bulunmaları istendi. Adaylar, sabah oturumları için saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumları içinse saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 28 Temmuz 2020’de açıklanacak.