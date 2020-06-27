Geçtiğimiz günlerde TBMM’de çalışan bir temizlik personelinin enfekte olduğunun tespit edilmesi üzerine katta bulunan çalışanlar, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırması kararı alınmıştı. HDP’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, HDP’li 3 milletvekilinde korona virüs tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, vekillerin doktor kontrolün altında olduğu belirtilirken, sağlık durumlarının da iyi olduğu kaydedildi.
27 Haz 2020 - 16:33- Siyaset Güncelleme: 27 Haz 2020 - 17:47
HDP’den koronavirüs açıklaması: “3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır”
HDP’den yapılan açıklamada, 3 milletvekilinde korona virüse rastlandığı fakat vekillerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.