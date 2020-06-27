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27 Haz 2020 - 16:33- Siyaset G: 27 Haz 2020 - 17:47

HDP’den koronavirüs açıklaması: “3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır”

HDP’den yapılan açıklamada, 3 milletvekilinde korona virüse rastlandığı fakat vekillerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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Geçtiğimiz günlerde TBMM’de çalışan bir temizlik personelinin enfekte olduğunun tespit edilmesi üzerine katta bulunan çalışanlar, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırması kararı alınmıştı. HDP’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, HDP’li 3 milletvekilinde korona virüs tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, vekillerin doktor kontrolün altında olduğu belirtilirken, sağlık durumlarının da iyi olduğu kaydedildi.

27 Haz 2020 - 16:33 İHA Ankara- Siyaset

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