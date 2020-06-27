Haberler Ankara Haberler Ankara
27 Haz 2020 - 20:30- Sağlık

"Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 82 olduğunu açıkladı.
mask

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 82ya yükseldi. Bugün toplam 45 bin 213 test yapılırken, bin 372 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 195 bin 883 oldu. Bugünkü bin 984 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 169 bin 182’ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 366, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 984 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz” dedi.

(İHA)

27 Haz 2020 - 20:30 İHA Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acı anılardan travmalardan kurtulmak mümkün mask
Acı anılardan travmalardan kurtulmak mümkün
Şok diyet tuzağına düşmeyin! Sağlıklı şekilde kilo vermenin yolları... mask
Şok diyet tuzağına düşmeyin! Sağlıklı şekilde kilo vermenin yolları...
“Gıda zehirlenmesinde ilk belirtiler 72 saat sonra bile ortaya çıkabilir” mask
“Gıda zehirlenmesinde ilk belirtiler 72 saat sonra bile ortaya çıkabilir”
Sağlık Bakanı Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle görüştü mask
Sağlık Bakanı Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
Bakan Koca’dan Dr. Uğur Ertuğrul paylaşımı mask
Bakan Koca’dan Dr. Uğur Ertuğrul paylaşımı
Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 27 kişi hayatını kaybetti" mask
Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 27 kişi hayatını kaybetti"
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti mask
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi mask
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Ankara Büyükşehir iş sağlığı ve güvenliği için özel birim kurdu mask
Ankara Büyükşehir iş sağlığı ve güvenliği için özel birim kurdu
İçişleri Bakanlığı’ndan ’İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri’ genelgesi mask
İçişleri Bakanlığı’ndan ’İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri’ genelgesi
Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi yayımlandı... Yasak hangi saatler arasında uygulanacak? mask
Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi yayımlandı... Yasak hangi saatler arasında uygulanacak?
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı mask
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı

GALERİ

Polis alarma geçti... İzmir'de çatışma! - Video Haber mask
Polis alarma geçti... İzmir'de çatışma! - Video Haber
81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak! mask
81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak!
Alev alev yandı! Telefon kamerasına anbean yansıdı - Video Haber mask
Alev alev yandı! Telefon kamerasına anbean yansıdı - Video Haber
Ciğerimiz Yandı! Tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı mask
Ciğerimiz Yandı! Tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
Hayatlarının en önemli günü kabusa döndü! 3 kardeş... mask
Hayatlarının en önemli günü kabusa döndü! 3 kardeş...
Kazada yaralanan baba acısına aldırmadı, oğlunun... - Video Haber mask
Kazada yaralanan baba acısına aldırmadı, oğlunun... - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL