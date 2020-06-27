Ösym soru ve cevapları ne zaman yayınlayacağını açıkladı!

ÖSYM: "Yarın YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır."
Sınav Sorularını Yayınlayan Aday Hakkında soruşturma
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi ( TYT) sonrası, bir adayın kitapçığından bazı kısımların sosyal medyadan paylaşılması üzerine yasal süreç başlattı.
ÖSYM Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2020-YKS'nin ilk oturumu TYT'nin 188 sınav merkezinde güvenle tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır. ÖSYM Başkanlığı olarak yarın gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz."
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.