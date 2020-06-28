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28 Haz 2020 - 10:31- Asayiş G: 28 Haz 2020 - 10:32

Katliam gibi kaza! Minibüs şarampole devrildi...

Van'da sığınmacıları taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

Elif Duman
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Van'da sığınmacıları taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi yakınlarında yurda yasa dışı yollarla giren sığınmacıları taşıyan minibüs şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 42 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerince ambulanslara taşınarak Erciş, Muradiye ve Van'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan biri Muradiye'deki hastanede hayatını kaybetti.
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28 Haz 2020 - 10:31 AA Van- Asayiş

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