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28 Haz 2020 - 10:51- Spor G: 28 Haz 2020 - 10:56

Göztepe pes etmedi

Göztepe, Süper Lig’in 29. haftasında 3 kez geriye düştüğü maçta Alanyaspor’la 3-3 berabere kaldı. 2 haftalık aranın ardından ligde puanla tanışan Göztepe, yapılan bireysel hatalara rağmen takım olarak gösterdiği dirençle umut verdi.
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Süper Lig’in 29. hafta maçında Göztepe, Alanyaspor’u konuk etti. Maça etkili başlayan Alanyaspor, 4. dakikada Efecan Karaca ile öne geçti. Bu golden 7 dakika sonra Serdar Gürler skoru eşitleyen golü kaydetti. İlk yarı bu skorla bitecek derken Efecan Karacan’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cisse skor tabelasını değiştirdi ve ilk yarı 2-1’lik Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya ise ev sahibi Göztepe etkili başladı. 49. dakikada Berkan Emir’in yaptığı ortaya ceza sahası içinde şık bir kafa vuruşu yapan Alpaslan Öztürk, skoru 2-2’ye getirdi. 64. dakikada yeniden Efecan Karaca ve Cisse ikilisi sahneye çıktı ve Alanyaspor maç içinde 3. kez öne geçti. Maçın son dakikalarına doğru baskısını arttıran Göztepe, oyuna sonradan dahil olan Napoleoni ile bir kez daha beraberliği yakaladı. Maçta başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

GÖZTEPE 3 KEZ GERİYE DÜŞMESİNE RAĞMEN PES ETMEDİ

Normalleşme süreciyle yeniden başlatılan Süper Lig’deki ilk iki maçını kaybeden ve sahada kötü bir görüntü çizen Göztepe, Alanyaspor karşısında göstermiş olduğu performansla taraftarından ve futbolseverlerden beğeni topladı. Alınan 3-3’lük beraberlik, galibiyet hasretini dindirmeye yetmese de ligin iyi futbol oynayan takımlarından biri olan Alanyaspor’a karşı gösterilen performans ve yenilen 3 gole rağmen 3 kez geri dönüşü sağlamak takımın inancını üst düzeyde tuttu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla önümüzdeki hafta çıkacağı Fenerbahçe deplasmanı öncesi moral bulmuş oldu.
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28 Haz 2020 - 10:51 İHA İstanbul- Spor

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