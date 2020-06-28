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28 Haz 2020 - 11:13- Siyaset G: 28 Haz 2020 - 11:14

TBMM'de bu hafta neler görüşülecek! Hukuk Alanında Yeni düzenlemeler geliyor

Meclis, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan hukuk davalarına ilişkin yargı paketinin görüşmelerine devam edecek TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi ele alınacak
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Meclis, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan hukuk davalarına ilişkin yargı paketinin görüşmelerini sürdürecek.

TBMM Genel Kurulu, 30 Haziran Salı günü toplanarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerini 23. maddeden devam edecek.

Düzenlemeye göre, "yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması" halinde, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli yapılacak.

Hakimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma da eklenecek.

Tanığın, bilirkişinin veya uzmanın ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesi için tarafların rızası gerekecek.

"Toplu Mahkemelerde Tahkikat" başlıklı yeni düzenlemede, dava açılmadan önce veya açıldıktan sonra talep edilen delil tespiti, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir gibi geçici hukuki koruma tedbirleri de dahil olmak üzere toplu mahkemenin görevine giren dava ve işlerde tüm yargılama aşamaları heyet tarafından yerine getirilecek ve karara bağlanacak.

Celse harcı, yargılama giderleri kapsamından çıkarılacak, yerine başvurma harcı eklenecek.

Aleyhine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı verilen taraf, bu karar yüzüne karşı verilmişse doğrudan istinaf kanun yoluna başvurabilecek, yokluğunda verilmişse öncelikle kararı veren mahkemeye itiraz edebilecek.

Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında istinaf yolu değil, temyiz ve tashihi karar yolu uygulanacak.

Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulacak.

Kadastro mahkemesinin verdiği kararlara karşı miktar veya değere bakılmaksızın istinaf veya temyize gidilebilecek.

- Komisyonlar

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, 30 Haziran Salı günü toplanarak Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Teklif, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol üretimi ve satışının Tarım ve Orman Bakanlığının denetimine alınması, yerli tütün kullanım oranının yüzde 30'a çıkarılması, taklit ve tağşiş yapılmış ürünleri üreten, piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması gibi düzenlemeler içeriyor.

28 Haz 2020 - 11:13 AA - Siyaset

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