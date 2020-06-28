Ankara'da Dolandırıcılık şebekesine Marina Operasyonu! 11 Kişi Yakalandı

Ankara merkezli 3 ilde lüks otomobil ve yat ticareti yaptığını iddia edip, dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Antalya'ya yerleşip kiraladıkları ofislerde lüks otomobil ve yat ticareti yaptıkları görüntüsü veren ve bu yolla vatandaşları dolandıran suç örgütünün faaliyetini tespit etti.
Zanlıların lüks otomobil ve yatlar için alıcıymış gibi pazarlık yaparak, yüklü miktar miktarda kapora verdiğini, bu yolla güven kazanmaya çalıştıkları, böylece araçların tescillerini kendi üzerlerine geçirdikleri, geriye kalan parayı ise ödemeden ortadan kayboldukları, verdikleri çeklerin ise karşılıksız çıktığı belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli Antalya ve Eskişehir'de dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı "Marina Operasyonu" düzenledi.
Gözaltına alınan 11 zanlının adreslerinde yapılan aramalarda 4 silah ile çeşitli dökümanlar ele geçirildi.Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.