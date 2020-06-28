‘‘Başkent Market’’ projesi hayata geçirildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “en büyük hayalim” diyerek hayata geçirdiği ‘‘Başkent Market’’ projesi büyük ilgi görüyor. İlki Etimesgut’ta açılan ve Ankara’da üretim yapan kadın kooperatifleri ve yerli üreticilerden alınan ürünlerin satıldığı Başkent Market, kalitesi ve uygun fiyatlarıyla vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kırsal Kalkınmayı desteklemek amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın önemli projeleri arasında yer alan ve ilki Etimesgut’ta açılan ‘‘Başkent Market’’ vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

HEM ÜRETİCİLER HEM TÜKETİCİLER MEMNUN

Halk Ekmek tarafından Ankara’da üretim yapan kadın kooperatifleri ve yerli üreticilerden alınan doğal ürünler tüketicilere uygun fiyat politikasıyla satılıyor.

Kadın Kooperatifleri ve çiftçilerin hijyen kurallarına uygun olarak hazırladığı ürünler, ekonomik fiyatı ve kalitesiyle dikkat çekerken; Ankara’ya özgü bal, pekmez, tereyağı, peynir, reçel, tarhana, sirke, erişte, salça, turşu, et ve birçok lezzetli ürün tazeliği ile de Başkentlilerden tam not alıyor.

VATANDAŞLARDAN YENİ TALEPLER GELİYOR

Yeni konseptiyle Başkentlilerin ilk günden beğenisini kazanan ve Etimesgut İstasyon Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi No: 100A adresinde açılan Başkent Market’te hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor.

Müşterileri ateş ölçümü ile karşıladıklarını, marketin günlük olarak dezenfekte edilerek temizlendiğini belirten Başkent Market Mağaza Müdürü Süheyla Aksoy, şu bilgileri verdi:

“ Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketimize maskesiz kimseyi kabul etmiyoruz. Müşterilerimiz girişte bulunan dezenfektan ile ellerini temizliyor. Sosyal mesafeyi koruma amaçlı çok fazla müşteriyi içeriye almıyoruz. Tarım ve Kadın Kooperatifleri ürünlerinden tüm müşterilerimiz memnun. En çok tüketilen ürünlerin başında Beypazarı Baklavası, Sarma, Salça, Erişte ve Reçeller geliyor. Bununla birlikte vatandaşlarımızdan gelen yeni talepleri kadın kooperatiflerine ve yerli üreticilere iletiyoruz.”

BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Yerli üreticilerden satın alınan ürünleri severek tükettiklerini belirterek, Başkent Marketlerin sayısının daha da artmasını isteyen Başkentliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a “en büyük hayalim” dediği projeyi hayata geçirdiği için şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Ayşe Solmaz: “Başkent Market’te sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasından, ürünlerin fiyatlarından ve kalitesinden oldukça memnunum. En çok süt ve et ürünlerini satın alıyor ve tüketiyorum. Emeklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi ve Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

-Sonay Öcal: “Büyükşehir Belediyesinin kooperatiflerden getirmiş olduğu ürünlerden oldukça memnunum. Et ve Süt ürünlerinin yanı sıra Halk Ekmek ürünlerini tüketiyorum. Maskesiz kimsenin içeri sokulmaması ve hijyen kurallarına dikkat edilerek hizmet verilmesinden çok memnunum. Böyle bir hizmeti gerçekleştiren ve bizlere sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum.”

-Utku Doğan: “Kooperatiflerden alınarak bizlerin hizmete sunulan bu ürünlerden oldukça memnunum. Et ve süt ürünleri çok güzel. Kadın Kooperatiflerinden getirilen ürünler oldukça taze ve özellikle