Gençlerbirliği, Stancu'nun doğum gününü kutladı - Ankara

Gençlerbirliği Kulübü, Rumen golcüsü Bogdan Stancu'nun doğum gününü kutladı.
Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün futbolcumuz Bogdan Stancu'nun doğum günü. Mutlu yıllar Stancu." denildi.
33. yaşını kutlayan Stancu, Gençlerbirliği'nin bu sezonki en skorer futbolcusu konumunda bulunuyor.
Rumen golcü, bu sezon şu ana kadar çıktığı 19 lig maçında rakip fileleri 12 kez havalandırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.