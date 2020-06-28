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28 Haz 2020 - 12:53- Sağlık

Yüzme havuzlarına dikkat, size de bulaşabilir

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Emine Sönmez, yüzme havuzlarında enfeksiyon tehlikesine dikkat çekerek, bulaşıcı hastalıkların yüzde 80’inin kirli sudan kaynaklandığını açıkladı. Prof. Dr. Sönmez, yüzme havuzuna giren vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.
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Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Sönmez, korona virüs (covid-19) pandemi sürecinde yüzme havuzundan bulaşan enfeksiyonlara karşı özellikle dikkatli olunmasını tavsiye etti.

HASTALIĞIN YÜZDE 80’İ KİRLİ SUDAN

Prof. Dr. Sönmez, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), bulaşıcı hastalıkların yüzde 80’e yakınının kirli sulardan kaynaklandığını ve dünyada yılda 5-10 milyon insan mikroplarla kontamine olmuş suların tüketimi ile hayatını kaybettiğine ilişkin rapordan detaylar paylaşarak, "Yüzme havuzu sularının kirliliğine bağlı olarak da bakteri, virüs, mantar, protozoon, parazit gibi çeşitli patojen etkenlere bağlı olarak enfeksiyon hastalıkları meydana gelmekte ve bunların bir kısmı ciddi seyretmektedir" dedi.

HER TÜRLÜ HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Bireylerin; yüzme havuzları, deniz, plajlar, şezlonglar, havuz çevresi, duşlar, soyunma kabinleri, tuvaletler gibi ortak kullanım alanlarında temizlik, dezenfeksiyon ve hijyen kurallarına uymadığı zaman pek çok hastalığa davetiye çıkardığına dikkat çeken Sönmez, "Sindirim sistemi enfeksiyonları (ishaller, paraziter hastalıklar), tifo, idrar yolu enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları (mantar ve bakteri enfeksiyonları), göz ve kulak enfeksiyonları, sinüzitler, Hepatit A ve Hepatit E virüsüne bağlı sarılıklar, genital mantar enfeksiyonları, bazı amip türlerine bağlı olarak menenjitler-ensefalitlervb çeşitli bulaşıcı hastalıklar meydana gelmektedir" diye konuştu.

“KLOR SEVİYESİNE DİKKAT EDİN”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sönmez, yüzme havuzlarında suyun temizliği, havuz çevresi, duş ve tuvalet gibi ortak kullanım alanlarının temizliğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Havuzda normal klor seviyesi 0.8 mg./lt. düzeyinde olmalıdır ve çok iyi çalışan bir filtreleme sistemi bulunmalıdır. Havuzun güvenli olarak kullanılabilmesi için pH ve alkalinite testleri de yapılır. Havuz suyu için ideal pH, hafif bazik olup 7.2 - 7.6 arasındadır. Bu değerler; insan derisi için en uygun olup bunun altında veya üzerindeki pH oranları, deride tahrişe bağlı lezyonlar meydana getirir" dedi.

ENFEKSİYONDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI

Prof. Dr. Sönmez ayrıca; havuzlarda bulaşabilecek hastalıklardan korunmak için vatandaşlara şu tavsiyelerde bulundu:

Dezenfeksiyon, temizlik, filtreleme ve su sirkülasyonunun doğru yapıldığı ve denetlendiği havuzlar tercih edilmelidir.

Çocuklar ve erişkinler için hepatit A aşısı yaptırılmalıdır.

Çocuk ve erişkin havuzları ayrı olmalıdır.

Bezli çocuklar, çocuk havuzuna temiz bezle sokulmalıdır.

Çocuklara havuzu kullanma, tuvalet kullanma eğitimi verilmelidir.

Evcil hayvanlar insanların girdiği havuza alınmamalıdır.

Şezlonglarda temiz havlu kullanılmalı, ortak havlu, terlik, tarak vb. kullanılmamalıdır.

Şezlong havlusu, duş havlusu ayrı olmalıdır.

Havuza girmeden önce ve sonra duş alınmalıdır.

Havuza girmeden ayaklar dezenfekte edilmelidir.

Havuza girerken kulak tıkacı, deniz gözlüğü, bone kullanılmalı; suya atlarken burun kapatılmalıdır.

HAVUZ SUYU YUTULMAMALIDIR.

Ciltte yara, sıyrık varsa bu lezyonlar su geçirmez bantla kapatılarak yüzülmelidir.

İshal şikayeti olanlar havuza girmemelidir.

Deri, saç, ayak mantar enfeksiyonları ve ciltte diğer döküntülü lezyonlar varsa havuza girmemelidir.

Uyuz, bit vb ektoparazit taşıyan kişiler tedavi edilmeden havuza girmemelidir.

Ateşli bir hastalığı olanlar havuza girmemelidir.

Uzun süre havuzda kalınmamalıdır.

Islak mayo ile kalınmamalıdır, kurusu ile değiştirilmelidir.

Havuzda ve ortak kullanım alanlarında yemek yenilmemeli, sigara içilmemelidir.

Eller sık sık sabunla yıkanmalıdır.

Enfeksiyon ve diğer hastalıkları olanlar, hekim kontrolünde olmalı; tedavileri bittikten sonra hekimlerine danışarak havuz kullanmalıdır.

Pandemi yapan Covid-19 enfeksiyonu havuzdan geçmez, hasta kişiden damlacık enfeksiyonu ile geçer. Bu nedenle açık havuzlar tercih edilmeli; havuz ve etrafındaki ortak alanlarda belli mesafe korunmalı, ortak kullanılan alanlarda maske, mesafe, el yıkama tedbirleri alınmalıdır.

(İHA)

28 Haz 2020 - 12:53 İHA İstanbul- Sağlık

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