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28 Haz 2020 - 14:26- Gezi Rehberi G: 28 Haz 2020 - 14:27

Öyle bir ev yaptı ki! 360 derece dönüyor.. İşte "ters ev" ..

Antalya'da orman parkında tamamen ters olarak inşa edilen ve kendi ekseninde dönebilen ev, yakında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.
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Antalya'da orman parkında tamamen ters olarak inşa edilen ve kendi ekseninde dönebilen ev, yakında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Kepez ilçesinde belediye tarafından çam ağaçları arasında doğal cazibe merkezi haline getirilen "Fantastikpark"a 360 derece dönebilen ve çatı katı da dahil tamamen ters olan ev yapıldı.

Ormanda 98 metrekarelik alana inşa edilen eve, çatıdan giriliyor. 15 ton ağırlığında, 2 oda, bir salon ve banyodan oluşan evde, tavanda yer alması gereken eşyalar tabanda, tabanda olması gereken koltuk, halı, yatak gibi eşyalar da tavanda bulunuyor.

İç hazırlıkları devam eden "ters ev", tamamlandığında yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada, ormanlık alanı çeşitli objelerle cazibe merkezi haline getirdiklerini belirtti.

Turizm kenti Antalya'da, Kepez ilçesini de turizme hizmet vermesi için projeler hazırladıklarını anlatan Tütüncü, "Fantastikpark'a, Pamukkale travertenleri, dağ kızağı, 'zipline', çeşitli çocuk oyun alanları, eğlence parkurlarının yanı sıra şimdi dünyada ilk olma özelliğini taşıyan kendi ekseninde dönebilen ters evi kazandırdık. Ziyaretçilerimiz burada güzel, keyifli ve unutulmaz dakikalar geçirebilme imkanına sahip olacak." ifadelerini kullandı.

28 Haz 2020 - 14:26 AA Antalya- Gezi Rehberi

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