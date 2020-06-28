Ortaokul öğrencisi görme engelli Ravzanur 12 ayda hafız oldu! Ali Erbaş Tebrik etti...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyen görme engelli imam hatip ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker'i tebrik etti.

12 ayda hafız olan görme engelli Ravzanur'u, Ali Erbaş tebrik etti

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kur'an-ı Kerim'i 12 ay gibi kısa bir sürede hıfzeden görme engelli Ravzanur Koçaker kızımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Rabbim zihnine nakşettiği Kur'an ile amel etmeyi nasip etsin. İmam hatip ortaokulu öğrencisi olan 11 yaşındaki evladımıza eğitim hayatında başarılar dilerim." ifadesine yer verdi.