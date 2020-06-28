Haberler Ankara Haberler Ankara
28 Haz 2020 - 14:36- Siyaset

Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD İnsan Ticareti Raporu’na tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 yılı İnsan Ticareti Raporu’nda ülkemizin insan ticaretiyle mücadelesini arttırdığı teyit edilmektedir. Buna karşın, Türkiye’nin bir üst kategoriye çıkarılmamış olması hayal kırıklığı oluşturmuştur" ifadeleri kullanıldı.
mask

Dışişleri Bakanlığı, ABD İnsan Ticareti Raporu’nun Türkiye’ye ilişkin bölümü hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 yılı İnsan Ticareti Raporu’nda ülkemizin insan ticaretiyle mücadelesini arttırdığı teyit edilmektedir. Buna karşın, Türkiye’nin bir üst kategoriye çıkarılmamış olması hayal kırıklığı oluşturmuştur. Türkiye, 4 milyona yakın yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmakta ve bölgemizde yaşanan istikrarsızlıklar nedeniyle her yıl daha fazla oranda artan göç yükünü omuzlamaktadır. Buna rağmen, Türkiye, insan ticaretiyle kararlı bir şekilde mücadele etmektedir. Bu çerçevede, taraf olduğu sözleşmeleri ve ilgili kanunları yetişmiş kadrolarıyla uygulamaya, toplumda bu konuda farkındalık oluşturmaya, mağdurları etkin bir şekilde tespit etmeye ve korumaya, suçluları adalet önüne çıkarmaya, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine devam etmektedir" denildi.

"Rapordaki bulgular PKK/YPG’nin çocuk kaçırmak dahil işlediği suçlarla bir terör ve suç örgütü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla bu rapordaki veriler de ABD’nin bu terör örgütünü meşru ortak olarak kabul etmekten vazgeçmesi gerektiğini göstermektedir. Raporda, terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılan çocuklara atıf yapılırken, Diyarbakır’da 303 gündür eylem yapan 140 aileye, evlatlarına kavuşan 13 aileye yer verilmemiş olması ise eğer kasıtlı değilse, büyük bir eksikliktir. Türkiye, ciddi bir insan hakkı ihlali olan insan ticareti suçunun cezalandırılması ve suç mağdurlarının korunması için her türlü çabayı göstermeye ve uluslararası işbirliğini geliştirmeye kararlıdır".

(İHA)

28 Haz 2020 - 14:36 İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Kıbrıs Rumlarının muhatabı Kıbrıs Türkleridir" mask
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Kıbrıs Rumlarının muhatabı Kıbrıs Türkleridir"
Destici, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Amanlıyev ile görüştü mask
Destici, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Amanlıyev ile görüştü
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar! "Türkiye eskiye dönmeyecektir" mask
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar! "Türkiye eskiye dönmeyecektir"
MHP’de milletvekilleri toplandı mask
MHP’de milletvekilleri toplandı
Bakan Soylu: “Özel güvenlik sistemi bu çağın bir yardımcı kolluk birliğidir” mask
Bakan Soylu: “Özel güvenlik sistemi bu çağın bir yardımcı kolluk birliğidir”
TBMM’de bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı mask
TBMM’de bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İçişleri Bakanlığı’ndan ’İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri’ genelgesi mask
İçişleri Bakanlığı’ndan ’İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri’ genelgesi
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor... mask
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...
Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi yayımlandı... Yasak hangi saatler arasında uygulanacak? mask
Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi yayımlandı... Yasak hangi saatler arasında uygulanacak?
Korkunç ölüm! 8 çocuk babası böyle can verdi! mask
Korkunç ölüm! 8 çocuk babası böyle can verdi!
TBMM’de bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı mask
TBMM’de bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu! mask
Van'da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu!

GALERİ

60 yaşındaki çiftçinin YKS heyecanı! Tıp ya da hukuk okumayı hedefliyor mask
60 yaşındaki çiftçinin YKS heyecanı! Tıp ya da hukuk okumayı hedefliyor
YKS'nin "Alan Yeterlilik Testi" oturumu sona erdi - Ankara mask
YKS'nin "Alan Yeterlilik Testi" oturumu sona erdi - Ankara
Şehit Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in ailesine şehadet haberi verildi - Video Haber mask
Şehit Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in ailesine şehadet haberi verildi - Video Haber
Uzmanından yaz aylarında hijyenik maske kullanımı tavsiyeleri mask
Uzmanından yaz aylarında hijyenik maske kullanımı tavsiyeleri
13 yaşındaki çocuğun korku dolu anları! Olayı unutamıyor... mask
13 yaşındaki çocuğun korku dolu anları! Olayı unutamıyor...
Acıları Çocuklarını Almadan Dinmeyecek! Diyarbakır anneleri 300 gündür evlat nöbetinde mask
Acıları Çocuklarını Almadan Dinmeyecek! Diyarbakır anneleri 300 gündür evlat nöbetinde
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL