Haberler Ankara Haberler Ankara
28 Haz 2020 - 14:55- Sağlık G: 28 Haz 2020 - 14:56

Prof. Dr. Tanrıkul Açıkladı! Somon balığı Kovid-19 taşıyıcısı mı?

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul, kamuoyu ve sosyal medyada somon balığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştırdığına ilişkin yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul, kamuoyu ve sosyal medyada somon balığının yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) bulaştırdığına ilişkin yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Prof. Dr. Tanrıkul, geçen hafta Çin'in başkenti Pekin'de yükselişe geçen Kovid-19 vakalarının çıkış noktası olarak Xinfadi gıda pazarının açıklandığını, somon kesme tahtasında virüse rastlanmasının ardından bazı kaynakların hastalığın yayılma alanı olarak somon balığıyla ilişkilendirmeler yaptığını ifade etti.

Kamuoyunda ve sosyal medyada yapılan bu açıklamaların insanlarda paniğe yol açtığını belirten Tanrıkul, "Bölgede gerçekleştirilen çalışmalarda gıda pazarının birçok noktasında Kovid-19 virüsü tespit edilmiş. İthal somon balığı pazara giriş yapmadan çok önce virüsün ortamda yayılmış olduğu tespit edilmiştir." dedi.

Tanrıkul, "Somon balığının Kovid-19 taşıyıcısı olduğuna dair bilimsel bir kanıt yok." diye konuştu.

Koronavirüsün tutunmasını sağlayan spesifik viral reseptörlerin sadece memeli canlılarda bulunduğunu balıklarda bulunmadığını vurgulayan Tanrıkul, şu görüşlerini paylaştı:

"Soğuk kanlı bir canlı olan balıklarda SARS-CoV-2 virüsünden kaynaklanan hastalık bildirilmemiştir. Virüsün gıdadan veya gıda paketinde bulaştığına ilişkin de bilimsel bir veri bulunmamaktadır. Bu nedenle virüsün direkt olarak somon balığından bulaşması muhtemel olmayıp, enfekte insanlar aracılığıyla ortama girmiş olması olasıdır. Uluslararası balık ticaretini ve tüketimini etkileyen bu söylenti doğru değildir."

28 Haz 2020 - 14:55 AA İzmir- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye’de bir ilk, endoskopik cerrahi eğitimi simülasyon ortamına taşındı mask
Türkiye’de bir ilk, endoskopik cerrahi eğitimi simülasyon ortamına taşındı
Çocuklarda sürekli devam eden öksürük ne anlama geliyor? mask
Çocuklarda sürekli devam eden öksürük ne anlama geliyor?
Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat mask
Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat
Her 10 kadından biri yaşıyor ama… mask
Her 10 kadından biri yaşıyor ama…
Uzmanlardan dikkat çeken uyarı! mask
Uzmanlardan dikkat çeken uyarı!
"Son 24 saatte korona virüsten 24 kişi hayatını kaybetti" mask
"Son 24 saatte korona virüsten 24 kişi hayatını kaybetti"
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İçişleri Bakanlığı’ndan ’İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri’ genelgesi mask
İçişleri Bakanlığı’ndan ’İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri’ genelgesi
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor... mask
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...
Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi yayımlandı... Yasak hangi saatler arasında uygulanacak? mask
Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi yayımlandı... Yasak hangi saatler arasında uygulanacak?
Korkunç ölüm! 8 çocuk babası böyle can verdi! mask
Korkunç ölüm! 8 çocuk babası böyle can verdi!
TBMM’de bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı mask
TBMM’de bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu! mask
Van'da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu!

GALERİ

60 yaşındaki çiftçinin YKS heyecanı! Tıp ya da hukuk okumayı hedefliyor mask
60 yaşındaki çiftçinin YKS heyecanı! Tıp ya da hukuk okumayı hedefliyor
YKS'nin "Alan Yeterlilik Testi" oturumu sona erdi - Ankara mask
YKS'nin "Alan Yeterlilik Testi" oturumu sona erdi - Ankara
Şehit Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in ailesine şehadet haberi verildi - Video Haber mask
Şehit Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in ailesine şehadet haberi verildi - Video Haber
Uzmanından yaz aylarında hijyenik maske kullanımı tavsiyeleri mask
Uzmanından yaz aylarında hijyenik maske kullanımı tavsiyeleri
13 yaşındaki çocuğun korku dolu anları! Olayı unutamıyor... mask
13 yaşındaki çocuğun korku dolu anları! Olayı unutamıyor...
Acıları Çocuklarını Almadan Dinmeyecek! Diyarbakır anneleri 300 gündür evlat nöbetinde mask
Acıları Çocuklarını Almadan Dinmeyecek! Diyarbakır anneleri 300 gündür evlat nöbetinde
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL