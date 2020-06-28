Fenerbahçe’den sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse Sky Sports’a açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile olan duruma değinen Kruse, "Fenerbahçe ile aramda hukuki bir süreç var ancak haklı olduğumu düşünüyorum. Paranın benim için artık bir önemi yok. Bundesliga’ya dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
28 Haz 2020 - 17:06- Spor
Max Kruse: "Fenerbahçe ile olan hukuki süreçte haklıyım"
Fenerbahçeli eski futbolcu Max Kruse, "Fenerbahçe ile aramda hukuki bir süreç var ancak haklı olduğumu düşünüyorum" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.