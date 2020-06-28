İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının yanı sıra ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütündeki çözülmelerin devam ettiğini bildirdi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “2013 yılında örgüte katılan, terörden arananlarda Gri Liste’de yer alan teröristin de arasında bulunduğu 3 örgüt mensubu, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 92’ye yükseldi” ifadelerine yer verildi.
28 Haz 2020 - 18:27- Asayiş
Biri Gri Liste’de yer alan 3 terörist Şırnak’ta teslim oldu
Jandarma ve emniyet güçlerinin ikna çalışması sonucu biri Gri Liste’de yer alan 3 terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.