ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına bu paylaşımın altındaki linklerden ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.
28 Haz 2020 - 21:30- Eğitim
YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açıldığını duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.