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28 Haz 2020 - 22:06- Spor G: 28 Haz 2020 - 22:14

Başakşehir - Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı

Süper Lig’de oynanan Başakşehir Galatasaray müsabakasının 35. dakikasında stadın dışından saha içine yanıcı madde atıldı.
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Süper Lig’in 29. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Galatasaray müsabakasının 35. dakikasında stadın dışından saha içine yanıcı maddeler atıldı. Kale arkası tribünden atılan yanıcı maddelerin bir kısmı sahanın üstünden uçarak tekrar stat dışına çıktı ve kimseye isabet etmedi.

28 Haz 2020 - 22:06 İHA İstanbul- Spor

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