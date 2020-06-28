Süper Lig’in 29. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Galatasaray müsabakasının 35. dakikasında stadın dışından saha içine yanıcı maddeler atıldı. Kale arkası tribünden atılan yanıcı maddelerin bir kısmı sahanın üstünden uçarak tekrar stat dışına çıktı ve kimseye isabet etmedi.
28 Haz 2020 - 22:06- Spor Güncelleme: 28 Haz 2020 - 22:14
Başakşehir - Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
Süper Lig’de oynanan Başakşehir Galatasaray müsabakasının 35. dakikasında stadın dışından saha içine yanıcı madde atıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.