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28 Haz 2020 - 22:21- Spor

Başakşehir’den Başkan Mustafa Cengiz için pankart

Medipol Başakşehir, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde çeşitli operasyonlar geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun pankart astı.
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Süper Lig’in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşı gelirken, ev sahibi ekip salık sorunları nedeniyle çeşitli operasyonlar geçiren sarı-kırmızılıların Başkanı Mustafa Cengiz’i unutmadı. Başakşehir, Başkan Cengiz için tribüne, "Mustafa Cengiz başkana geçmiş olsun dileklerimizle" pankartı astı.

(İHA)

28 Haz 2020 - 22:21 İHA İstanbul- Spor

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