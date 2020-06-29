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29 Haz 2020 - 09:22- Belediyeler G: 29 Haz 2020 - 09:31

Mamak Belediyesi öğrenci ve velilerin heyecanına ortak oldu

Mamak Belediyesi, YKS sınavına girecek olan öğrenci velilerine çay ikramı yaptı.

Elif Duman
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Mamak Belediyesi, YKS sınavına girecek olan öğrenci velilerine çay ikramı yaptı.

Tüm yıl boyunca yoğun hazırlık süreci yaşayan öğrenciler, emeklerinin karşılığını almak için hafta sonu sınava girdi. Pandemi koşullarında gerçekleşen sınavda, Mamak Belediyesi de mobil hizmetler ile öğrenci ve velilerin heyecanına ortak oldu. Öğrencileri ve velileri sosyal mesafe kurallarına uymaları için uyaran Mamak Belediyesi ekipleri Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 1. ve 2.oturumu öncesi öğrencilerin sınavdan çıkmasını bekleyen velileri yalnız bırakmayarak okul önlerinde maske ve çay dağıttı. İlçede sınav yapılan okullarda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet ve belediye tarafından önlem alınıp sınavın sorunsuz tamamlanması sağlandı.

Heyecanlarına Ortak Olduk

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrencilere başarılar dileyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,  "Öğrencilerimiz, üniversiteli olmak, hayallerine ulaşmak için büyük bir heyecanla sınava girdiler. Bizler de geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da çocuklarının sınavdan çıkmalarını bekleyen velilerimize çeşitli ikramlarda bulunduk. Belki de evlatlarından daha heyecanlı olan velilerimizin yanında olduk, onların bu heyecanına ortak olduk. Bu zorlu süreçte emek harcayan, alın teri döken, sınava giren tüm öğrencilere başarılar diliyor, evlatlarına destek olan aileleri kutluyorum" dedi.
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29 Haz 2020 - 09:22 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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