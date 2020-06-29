Akıma kapılan yaşlı adam diri diri yandı!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde anız yangını nedeniyle kopan yüksek gerilim hattı tellerine temas eden kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kızıltepe köyünde bir tarlada çıkan yangına Ezine Orman İşletme Şefliği ve jandarma ekipleri ile köylüler müdahale etti.
Yangın yerine yakın mesafede ağılı bulunan köylülerden Yahya Özlü (77), buradan hayvanlarını çıkararak uzaklaştırdı.
Bölgeden geçen yüksek gerilim hattında bulunan tellerden biri, yangın nedeniyle koparak Özlü'nün üzerine düştü.
Akıma kapılmasının ardından yanarak yaşamını yitiren Özlü'nün cesedi, Ezine Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.