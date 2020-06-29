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29 Haz 2020 - 09:58- Ekonomi G: 29 Haz 2020 - 09:59

Serbest piyasada döviz fiyatları - 29 Haziran 2020

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8520 liradan, avro 7,7150 liradan haftaya başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İstanbul serbest piyasada dolar 6,8520 liradan, avro 7,7150 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 6,8500 liradan alınan dolar, 6,8520 liradan satılıyor. 7,7130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7150 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8560 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6810 lira olmuştu.

29 Haz 2020 - 09:58 AA İstanbul- Ekonomi

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