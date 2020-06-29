Serbest piyasada döviz fiyatları - 29 Haziran 2020

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8520 liradan, avro 7,7150 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 6,8500 liradan alınan dolar, 6,8520 liradan satılıyor. 7,7130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7150 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8560 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6810 lira olmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.