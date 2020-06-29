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29 Haz 2020 - 10:34- Belediyeler G: 29 Haz 2020 - 10:41

Gölbaşı Belediyesi sokak hayvanları için iki projeyi hayata geçiriyor…

Gölbaşı Belediyesi ekipleri Gölbaşı halkı için çalışmalarını sürdürürken sokak hayvanlarını da unutmuyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Gölbaşı Belediyesi ekipleri Gölbaşı halkı için çalışmalarını sürdürürken sokak hayvanlarını da unutmuyor.

Sokak hayvanları için iki proje üzerinde çalıştıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek projelerin detaylarını aktardı. Özellikle salgın süreci boyunca bıraktıkları mamalar ile birçok sokak hayvanına dokunmaya çalıştıklarını söyleyen Ramazan Şimşek “Gölbaşı Belediyesi olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ile sokak hayvanlarına dair yapılmış bir protokolümüz var. Protokol gereği kısırlaştırılması ve kontrolleri sağlanmamış hayvanlarımızı tespit ederek işlemlerini merkezlerimizde sağlıyoruz. Daha sonrasında yasa gereği alındıkları yere bırakıyoruz. Şu ana kadar bu çalışmaları yürüttük. Covid-19 sürecinde bu durum dışında hayvanlarımızın aç kalacağını düşünerek besleme girişimlerinde bulunduk. Gölbaşı sınırları içinde belirlemiş olduğumuz 50 noktaya yerleştirdiğimiz mama kaplarına mama bırakıyoruz. Bunu her gün düzenli olarak yapıyoruz” dedi.

Alma sahiplen

Sadece mama bırakmak ile sınırlı kalmayıp sahiplendirme çalışmalarına da hız kazandıracaklarını ve bunu bir projeye dönüştürdüklerinin haberini veren Başkan Ramazan Şimşek, “Belediye olarak sahiplenen kişilere hayvanı muhafaza edeceği kulübesini, yıllık yapılması gereken aşılarını, gerekli şartlarda veteriner ve tedavi desteği ile mama desteğini sağlayacağız. Sadece yapmanız gereken sokak hayvanlarımızı sahiplenmek. Bunun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Evet sokak hayvanımızı sahiplendirdik ama desteğimizi de çekmeyeceğiz” dedi.

Doğal yaşam alanlarına kavuşacaklar

Sokak hayvanlarından korkan ve endişe eden vatandaşların haklarını da korumak amacıyla yola çıktıklarını ve başka bir projenin daha temellerini attıklarını müjdeleyen Ramazan Şimşek, “Sokak hayvanlarımıza doğal yaşam alanları yaratmak istiyoruz.Görüyoruz ki can dostlarımız şehir içinde bazı zorluklar yaşıyor. Hayvanlardan korkan ve bazı saldırılarına maruz kalan vatandaşlarımızın taleplerini de duyuyoruz. Hayvanlarımız trafik kazalarıyla canlarını da kaybediyor. Dostlarımızı bir yere kapatmaktan ziyade onlara doğal yaşam alanları oluşturmak istiyoruz. Serbestçe gezebilecekleri, barınakların olduğu kafeslenmemiş, kendilerine ve çevreye zarar vermeden yaşayabilecekleri bir alan sağlayacağız. Bu alanda da yine köpeklerimizin her türlü bakımları ile ilgilenecek veteriner hekimlerimiz görev yapacak. Takipçileri olacağız. Şu an incelemelerde bulunduğumuz ve uygun gördüğümüz birkaç alan var. Bu alanlar içinden hangisi daha uygun belirlemeye çalışıyoruz. Sokak hayvanlarımız ile ilgili problemi böylece çözmüş olacağız” diyerek sözlerini noktaladı.
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29 Haz 2020 - 10:34 Ankara/ Gölbaşi- Belediyeler

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