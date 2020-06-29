Başkan Ercan istişarelerine devam ediyor! Muhtarlarla bir araya geldi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan istişarelerine devam ediyor. Başkan Ercan muhtarlarla bir araya geldi, fikir alışverişinde bulundu, Sincan’da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Başkan Ercan ayrıca Sincan Gençlik Merkezi Müdürlüğü görevine getirilen Nurdan Karaduman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Koronavirüs sürecindeki hizmetleri ve yaptığı yardımlarla takdir toplayan Sincan Belediyesi normalleşme sürecinde de çalışmalarını aynı titizlikle yürütüyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan istişarelerine devam ediyor. Başkan Ercan her koşulda fedakarca görevlerini yerine getiren muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda Sincan Belediyesinin faaliyetleri ve devam eden projeler ele alındı. Koronavirüs sürecinde belediyenin çalışmaları masaya yatırıldı. Başkan Ercan muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu, sorularını yanıtladı. Sincan Belediyesinin pandemi sürecine ilişkin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Nurdan Karaduman’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Başkan Ercan’ın sonraki durağı Sincan Gençlik Merkezi oldu. Sincan Gençlik Merkezi Müdürlüğü görevine başlayan Nurdan Karaduman’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulunan Başkan Ercan, yeni görevinde başarı diledi. Başkan Ercan ve Karaduman Sincan’da devam eden projelerle ilgili istişarelerde bulundu. Ardından yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek olan Millet Evi ve Sinan Şamil Sam Spor Kompleksi’ni gezdi.