Taciz iddiası! 16 yaşındaki erkek çocuk pompalı tüfekle üvey babasını öldürdü!

Adana'da, üvey babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 16 yaşındaki genç tutuklandı.
Merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katındaki dairede dün gece Yusuf A'nın pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili polise teslim olan üvey oğlu V.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen V.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
V.B'nin, Çocuk Şube Müdürlüğündeki ifadesinde, üvey babasını kendisini taciz ettiği iddiasıyla vurduğunu belirttiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.