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29 Haz 2020 - 13:03- Asayiş G: 29 Haz 2020 - 13:51

Korsan kürtaj ölümle bitti! O doktor ise...

Bakırköy'de ruhsatsız muayenehanede çalışan 2'si doktor 4 kişi hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bakırköy'de ruhsatsız muayenehanede bir kadına kürtaj yaparak hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla 2'si doktor 4 kişi hakkında "taksirle ölüme neden olma" ve "çocuk düşürtme" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan Yelda Z. ve Burçhan A’nın kadın doğum uzmanı olarak görev yaptıkları aktarıldı.

Burçhan A’nın Bakırköy’de muayenehane açma aşamasında olduğu anlatılan iddianamede, sanık Pınar K’nin burada çalışan olduğu, sanık S. Ç’nin de maktul F. S’nin ablasının eşi olduğu bilgisine yer verildi.

Gebe olan maktul F. S. ile sanık S. Ç’nin sanıklardan doktor Yelda Z’nin görev yaptığı hastaneye giderek, görüştükleri, maktulün bu gebeliği sonlandırmak istediği ancak resmi kayıtlarda yer almak istemediği anlatılan iddianamede, doktor Yelda Z’nin yaptığı tahlillerde F. S’nin 6 haftalık gebe olduğu kanaatine vardığı ancak kayıtsız bir işlem yapamayacağını, dışarıda muayenehanesi olan arkadaşı Burçhan A’nın yerinde bu işlemi yapabileceğini söylediği ve F. S. ile S. Ç’nin bu durumu kabul ettiği anlatıldı.

İddianamede, sanıklardan Yelda Z’nin arkadaşı olan sanık Burçhan A'yı arayarak, kurulum aşamasındaki muayenehanesini kullanmak istediğini söylediği aktarılarak, sanıklardan Burçhan A’nın sanık Yelda Z'ye ücreti karşılığında muayenehaneyi kullanabileceğini, burada anestezi teknikeri olarak çalışan sanık Pınar K’nin anestezi konusunda kendilerine yardımcı olabileceğini söylediği kaydedildi.

İddianamede, sanık Yelda Z’nin maktul ve sanık S. Ç’yi arayarak, bin 800 lira karşılığında operasyon için anlaştığı bildirildi.

Olay tarihi olan 17 Ekim 2019’da maktul F. S’nin kürtaj işleminin yapıldığı ve F. S’nin uyanmasının beklendiği anlatılan iddianamede, maktulün bir türlü uyanmadığı, sanıklardan Yelda Z. tarafından kontrol edildiğinde maktulün solunumunun durduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

İddianamede, maktulün iki hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybettiği belirtilerek, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, sanık Yelda Z. tarafından yapılan işlemlerin tıp kurallarına uygun olmadığı kaydedildi.

Raporda ayrıca, iş yerini kiralayan ve uzmanları ile ekipmanı sağlamadan işlemlerin yapılmasına izin veren doktor Burçhan A’nın uygulamalarının da tıp kurallarına uygun olmadığı belirtildi.

Sağlık personeli, anestezi uzmanı veya teknikeri olmadığı belirtilen sanık Pınar K’nin sağlık çalışanı ve anestezi uzmanı gibi davrandığı bilgisine yer verilen iddianamede, bu sanığın Burçhan A. tarafından bu vasıfla çalıştırıldığı anlatıldı.

İddianamede, hastanın damar yolunu açarak anestezi yapan sanık Pınar K’nin kürtaj operasyonuna katılması suretiyle maktulün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu kaydedildi.

Ceninde yapılan incelemede, çocuğun sanık S. Ç'den olduğunun tespit edildiği belirtilen iddianamede, bu sanığın da maktulü ruhsatsız ve merdiven altı muayenehaneye götürerek F. S’nin ölümünde sorumluluğu olduğu aktarıldı.

İddianamede, şu değerlendirilmelerde bulunuldu:

"Sanıklardan Yelda Z. ve Burçhan A.’nın kadın doğum uzmanı doktorları oldukları, kürtajın gerçekleştirildiği muayenehanenin kürtaj yapmaya elverişli bulunmadığı, hiçbir tıbbi alet edavatın olmadığı ve yeteri kadar personelin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu sanıkların sonucu öngörebilmelerine rağmen yine de kürtaj işlemini gerçekleştirdikleri, sanıklardan Pınar K. anestezi uzmanı olmamasına rağmen bu şekilde davranarak, maktulün ölmesini öngörebilmesine rağmen yine de işlemleri yapmıştır. S. Ç’nin de maktulün ehil olmayan ekip tarafından ehil olmayan bir ortamda kürtaj işlemin yapılmasının ölümle sonuçlanabileceğini öngörmesine rağmen yine de kürtaj işlemini yapılmasını tavsiye ve telkinde bulunarak, kürtaj işleminin gerçekleşmesini sağladığı anlaşılmıştır."

İddianamede, Pınar K. ve S. Ç. ile doktorlar Yelda Z, Burçhan A. hakkında "taksirle ölüme neden olma" ve "çocuk düşürtme" suçlarından 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianame, gönderildiği Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
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29 Haz 2020 - 13:03 AA İstanbul- Asayiş

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