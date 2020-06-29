Hastanede yangın paniği! 7 hasta hayatını kaybetti!

Mısır’ın İskenderiye kentinde özel bir hastanede çıkan yangın sonucu 7 hasta hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
İskenderiye Emniyet Müdürü Sami Guneym, yerel medyaya yaptığı açıklama ilk belirlemelere göre yangın sonucu dumandan zehirlenen 7 hastanın hayatını kaybettiğini, hastane çalışanı 7 kişinin de yaralandığını söyledi.
Yangının elektrik panosundan çıktığının belirlendiğini ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Guneym, yaralıların başka bir hastaneye nakledildiğini kaydetti.
Mısır’da özellikle yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması nedeniyle hastane ve diğer devlet kurumlarında sık sık yangın çıktığı gözleniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.