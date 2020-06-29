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29 Haz 2020 - 13:39- Dünya G: 29 Haz 2020 - 13:46

Hastanede yangın paniği! 7 hasta hayatını kaybetti!

Mısır’ın İskenderiye kentinde özel bir hastanede çıkan yangın sonucu 7 hasta hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Mısır’ın İskenderiye kentinde özel bir hastanede çıkan yangın sonucu 7 hasta hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İskenderiye Emniyet Müdürü Sami Guneym, yerel medyaya yaptığı açıklama ilk belirlemelere göre yangın sonucu dumandan zehirlenen 7 hastanın hayatını kaybettiğini, hastane çalışanı 7 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yangının elektrik panosundan çıktığının belirlendiğini ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Guneym, yaralıların başka bir hastaneye nakledildiğini kaydetti.

Mısır’da özellikle yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması nedeniyle hastane ve diğer devlet kurumlarında sık sık yangın çıktığı gözleniyor.
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29 Haz 2020 - 13:39 AA İstanbul- Dünya

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