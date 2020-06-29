Acı olay! Anne öldü, eşi ve çocukları...

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Necmettin Tokgöz (50) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Solaklar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücünün eşi Şehriban Tokgöz, hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile çocukları Zeynep (20) ve Yusuf (20) Tokgöz, Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.