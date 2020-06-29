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29 Haz 2020 - 14:21- Asayiş G: 29 Haz 2020 - 14:22

Acı olay! Anne öldü, eşi ve çocukları...

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Elif Duman
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Necmettin Tokgöz (50) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Solaklar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücünün eşi Şehriban Tokgöz, hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile çocukları Zeynep (20) ve Yusuf (20) Tokgöz, Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.
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29 Haz 2020 - 14:21 AA Kayseri- Asayiş

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